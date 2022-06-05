قيادي في حركة حماس یوکد علی أهمية تعزيز محور القدس

وقال الزهار، خلال ورشة بعنوان "نحو بناء استراتيجية وطنية لتحرير القدس" بمدينة غزة، إنّ نظرية الأمن القومي الإسرائيلي بنيت على أربعة أعمدة هي "التفوق، الحرب الخاطفة، الدولة الآمنة، الدعم الدولي، وإذا ضربنا هذه الأعمدة نكون قد اقتربنا من زوال هذا الاحتلال، وإذا ضربنا أحد الأعمدة سنعمل على إضعافه”.

وأضاف: " أنّ معركة سيف القدس حملت إشارة على أنّ غزة وحدها وليس كل أطراف محور المقاومة قادرة على ضرب منظومة الأمن الإسرائيلي".

وأشار إلى "أنّ إمكانية دخول الدول المتضررة من الاحتلال إلى داخل فلسطين واردة، والاحتلال غير محصن من ذلك"، مشددا على أهمية شنّ حرب موحدة ضد الاحتلال.

ولفت إلى "أنّ الدعم الدولي للاحتلال بات غير مطلق وبات الكيان الإسرائيلي عبئا حقيقيّا على المجتمع الدولي"، مشددا على أنّ معركة وعد الآخرة هي وعد رباني لنا بتحرير القدس وفلسطين.

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