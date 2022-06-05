الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الأحد الى 141 الفا و331 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 53 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و232 الفا و731 شخصا.

وأضافت أن458 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 55 الف و493 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و350 ألف و938 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.



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