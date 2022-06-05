الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: وحدة العالم الإسلامي مفتاح لمواجهة الكيان الصهيوني

والتقی أبطحي اليوم الأحد، مع 25 من قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية وممثلي حزب الله في المقاومة الفلسطينية،في طهران بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (ره).

وقال: "يجب على كل الفلسطينيين ، من رجال دين وأكاديميين ومقاتلين ورجال ونساء وشباب فلسطين، أن يتحدوا ضد الكيان الصهيوني ويكون لهم قرار واحد في هذا الاتجاه"، موکداً على وحدة فصائل المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني.

واضاف: "مع انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (ره)، تغيرت حركة المقاومة ضد العدو الصهيوني وحققت المقاومة انتصارات كبيرة في السنوات الأخيرة".

وتابع: "يجب أن نستمر في حرکة المقاومة واليوم تتمتع المنطقة والعالم الإسلامي بقدرات تفسح المجال امامها للعب دور كبير في مواجهة العدو الصهيوني.

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