العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان تشهد تطورا ملحوظا

واضاف: "خلال زيارة رئيس طاجيكستان "امامعلی رحمان" لایران، عقدت اجتماعات على مستوى عال للغاية وتم التوقيع على سبع عشرة وثيقة التعاون بین البلدین".

وتابع: وافقت طاجيكستان على دعم عضوية جمهورية إيران الإسلامية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، وهو كان إنجازا كبيرا للجمهورية الإسلامية الإیرانية في مجال السياسة الخارجية".

واعتبر ان علاقات الجمهورية الإسلامية مع طاجيكستان اتسعت وشملت خلال العام الماضي مجالات عديدة.

وقال: "تم توقيع اتفاقيات جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك المشاريع المشتركة والصناعة والتقنيات الجديدة، وتطوير التعاون بين الشركات القائمة على المعرفة والسياحة.

کما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس رجال الأعمال الإيراني الطاجيكي من قبل رئيسي غرفتي التجارة في البلدين".

انتهی**3269