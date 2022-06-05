٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٠٥ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84778350
T T
٠ Persons

سمات

السفير الإيراني في طاجيكستان:

العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان تشهد تطورا ملحوظا

العلاقات الاقتصادية بين إيران وطاجيكستان تشهد تطورا ملحوظا

طهران/ 5 حزیران/ یونیو/ ارنا-اشار سفير الجمهورية الإسلامية لدى طاجيكستان محمد تقي صابري الى وثائق التعاون مع طاجيكستان وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا.

واضاف: "خلال زيارة رئيس طاجيكستان "امامعلی رحمان" لایران، عقدت اجتماعات على مستوى عال للغاية وتم التوقيع على سبع عشرة وثيقة التعاون بین البلدین".

وتابع: وافقت طاجيكستان على دعم عضوية جمهورية إيران الإسلامية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون، وهو كان إنجازا كبيرا للجمهورية الإسلامية الإیرانية في مجال السياسة الخارجية".

واعتبر ان علاقات الجمهورية الإسلامية مع طاجيكستان اتسعت وشملت خلال العام الماضي مجالات عديدة.

وقال: "تم توقيع اتفاقيات جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك المشاريع المشتركة والصناعة والتقنيات الجديدة، وتطوير التعاون بين الشركات القائمة على المعرفة والسياحة.

کما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس رجال الأعمال الإيراني الطاجيكي من قبل رئيسي غرفتي التجارة في البلدين".

انتهی**3269

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha