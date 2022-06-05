الاتصالات بين تل أبيب والرياض في مراحل متقدمة جداً

وفي مقابل هذه الخطوة، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، ستعطي "تل أبيب الضوء الأخضر لنقل جزيرتي تيران وصنافير الى السيادة السعودية".

وقالت: إنّ "الاتصالات بين تل أبيب والرياض وواشنطن باتت في مراحل متقدمة جداً، لكن لم يتم التوصّل إلى اتفاقات نهائية بعد".

وصحيفة "إسرائيل هيوم" أشارت إلى أنّ "إسرائيل والسعودية تقيمان منذ سنوات طويلة علاقات غير رسمية وتعاوناً سرياً، ومن المتوقع أن تتخذ عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية خطوة أخرى".

ولفتت إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يدفع بشكل أساسي نحو عملية التطبيع.

وفي السياق ذاته، توقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يعلن الرئيس الأميركي، خلال جولته الشرق أوسطية المقبلة "ترتيبات أمنية جديدة تسمح لمصر بنقل السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير في مضيق تيران إلى السعودية".

وأفادت بأنّ "السعودية ستسمح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي".

وحالياً، يمكن فقط للرحلات الجوية الإسرائيلية المتوجهة إلى الإمارات والبحرين التحليق في أجواء المملكة، إضافة إلى الرحلات التابعة لشركة طيران الهند، المتوجهة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والعائدة إليها.

وتعمل إدارة بايدن على تحقيق اتفاق بين الجانبين، كما ورد لأول مرّة في موقع "أكسيوس" الشهر الماضي.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة في الإعلام الإسرائيلي عن تطور في العلاقات السعودية الإسرائيلية، وكشف عن تحضير الأرضية لـ"حدث دبلوماسي بين الطرفين مع أبعاد اقتصادية وأمنية غير عادية".

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