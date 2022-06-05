مصدر مطلع ينفي اعتقال منفذ عملية اغتيال الشهيد صياد خدائي

وفي تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نفى المصدر المطلع النبأ الذي اوردته بعض وسائل الاعلام الذي يقضي باعتقال الشخص المنفذ لعملية اغتيال العقيد في الحرس الثوري الشهيد حسن صياد خدائي.

وقال: ان نشر مثل هذه الاخبار التي لا اساس لها وذات الطابع الامني، ياتي بالتاكيد في اطار الحرب النفسية وركوب الموجة الاعلامية المعادية.

يذكر ان العقيد في الحرس الثوري الشهيد حسن صياد خدائي كان قد استشهد قبل فترة اثر تعرضه لعملية اغتيال حينما كان يعتزم الدخول الى منزله قرب شارع "مجاهدي الاسلام" بالعاصمة طهران، من قبل عناصر ارهابية عميلة للاستكبار العالمي.

انتهى ** 2342