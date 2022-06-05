امیر عبداللهیان: المتبنون لمشروع القرار المعادي لايران مسؤولون عن تداعيات تهديداتهم

طهران/ 4حزيران/ يونيو/ارنا- أخذ مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني الراحل (قدس سره)، على عاتقه مسؤولية قيادة أعظم ثورة في التاريخ المعاصر، واطاح بأكبر القواعد الاستراتيجية الغربية في منطقة الشرق الأوسط، رغم قوة أميركا في إيران ونفوذها الذي لا يُنكر، ورغم دعم وتأييد الدول القوية في العالم للنظام الحاكم فيها.