رئيس غرفة تجارة الديوانية: العراق يرغب بتطوير العلاقات التجارية مع ايران

وقال الليثي في تصريح له مساء الاحد خلال ملتقى عقد في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران لدراسة سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والعراق: ان الطاقات التي تحظى بها ايران في مجالات الانتاج والانشطة الاقتصادية كبيرة جدا وبناء عليه فان العراق يرغب بتطوير العلاقات التجارية معها.

واضاف: ان الطاقات المتاحة في ايران تبعث على الكثير من الفخر ولكن هنالك بعض المشاكل في طريق التبادل التجاري بين البلدين ولهذا السبب فقد ترك بعض التجار العراقيين السوق الايرانيين الا اننا نسعى لمعالجة هذه المشاكل والعمل على اعادتهم لهذه السوق.

واعتبر الليثي زيارة الوفد التجاري العراقي لمحافظات قم وآذربيجان الغربية واردبيل وخوزستان لدراسة التبادل التجاري بين البلدين، بانها كانت مفيدة.

وقام الوفد التجاري العراقي الذي يضم مندوبين من محافظات بغداد والديوانية والبصرة، بزيارات الى محافظات قم وآذربيجان الغربية واردبيل وخوزستان للاطلاع على الانشطة الاقتصادية والانتاجية فيها والبحث في سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

انتهى ** 2342