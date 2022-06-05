سرايا القدس "كتيبة نابلس": استهداف حاجز "بيت فوريك" بعبوة ناسفة

وقالت سرايا القدس -"كتيبة نابلس": بعون الله وتوفيقه استهدف المجاهدون في "وحدة الإرباك كتيبة نابلس" قبل قليل حاجز بيت فوريك في نابلس بعبوة ناسفة محلية الصنع واغلاق الحاجز .

يُشار إلى أن إلقاء العبوات المتفجرة وإطلاق النار تجاه حواجز الاحتلال، يأتي رداً على محاولة الاحتلال اعتقال بعض المقاومين أو تنفيذ عمليات اغتيال لآخرين في مدينتي جنين ونابلس.

وكثفت "كتيبة نابلس" في الآونة الأخيرة من عمليات إطلاق النار تجاه حواجز الاحتلال، بعد إعلان إنطلاقها بشكل رسمي في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين قرب "قبر يوسف" في نابلس، نهاية مايو الماضي.

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