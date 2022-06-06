حصاد ايران في بطولة تورليخانوف الدولية للمصارعة الحرة بكازاخستان: 3 ذهبية و 1 فضية

وتقلد الذهبية كل من حسن يزداني في وزن 86 كغم وكامران قاسم بور في وزن 92 كغم وامير حسين زارع في وزن 125 كغم فيما نال الميدالية الفضية امير حسين فيروز بور في وزن 97 كغم.

وقد نال المصارعون الايرانيون الميداليات الذهبية في الاوزان الثلاثة 86 و 92 و 125 كغم بكل جدارة واستحقاق، اذ تغلب يزداني في وزن 86 كغم على فاتح اردين من تركيا 12-0 وعظمت دولت بيك اوف 12-1 وبوريس ماكايوف من سلوفاكيا 11-0 .

فيما تغلب قاسم بور في وزن 92 كغم على ويكي من الهند 10-0 واسلام بك الياس اوف من كازاخستان 10-0 وعبدي مناف بايغانجيف من كازاخستان 11-0 وآيسليت داولومبايوف من كازاخستان 11-0 .

وفي وزن 125 كغم تغلب امير حسين زارع على اولغ بولتين من كازاخستان 9-7 ولخاغواغرل مونختور من منغوليا 3-0 ویوسوب باتیرمورزایف من كازاخستان 21-10.

انتهى ** 2342