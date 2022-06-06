حماس تدين تصريحات المسؤول الهندي المسيئة للنبي محمد(ص)

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد، في تصريح مكتوب، أن "تصريحات المسؤول الإعلامي بالحزب الحاكم في الهند، المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت في سياق تصاعد حملة الكراهية والإساءة للمسلمين" في البلاد.

واستنكر حماد "سياسة النظام العالمي القائمة على الصمت والازدواجية بالقضايا التي تخص المسلمين".

كما أعرب عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، عزت الرشق، عن رفض الحركة الشديد، وإدانتها لكل التصريحات التي تسيء لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وللدين الإسلامي الحنيف، الصادرة من مسؤول في الحزب الهندي الحاكم.

وعد الرشق هذه التصريحات "استفزازًا وإساءة مباشرة لأكثر من ملياري مسلم في العالم".

وطالب الرشق حكومات الدول العربية والإسلامية بالضغط على الحكومة الهندية للاعتذار عن هذه الإساءات.

وتأتي هذه الإساءة في ضوء مجموعة من القرارات العنصرية ضد المسلمين في الهند، بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية، وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف بحقهم.

وأعلن الحزب الحاكم في الهند، اليوم، تعليق عمل مسؤول الإعلام لديه "كومار جيندال"، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي محمد والإسلام.

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