قطر والكويت تستدعيان سفيري الهند لديهما بسبب الإساءة للنبي محمد(ص)

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، أن "التصريحات التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم".

وشددت الوزارة على أن "السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب، يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش، والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية".

وطالب البيان، السلطات الهندية بتقديم "اعتذار علني، وإدانة التصريحات"، مرحبة بـ"إيقاف المسؤول بالحزب، (كومار جيندال)؛ بسبب تصريحاته المسيئة".

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن "إصدار مثل هذه التصريحات، ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته، والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات".

وطالبت الوزارة، بـ"اعتذار علني لتلك التصريحات المعادية"، مبينة أن "الاستمرار في تلك التصريحات، دون إجراء رادع أو عقاب، سيؤدي إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".

ورحبت بـ"إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب، بسبب هذه التصريحات المسيئة".

وأعلن الحزب الحاكم في الهند، اليوم، تعليق عمل "كومار جيندال"، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام.

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