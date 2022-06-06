٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:١٧ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84778584
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أنصارالله تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للنبي محمد(ص)

أنصارالله تدين إساءة متحدث الحزب الحاكم الهندي للنبي محمد(ص)

صنعاء/ 6 حزيران/يونيو/ارنا- ادان الناطق الرسمي لأنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض في صنعاء محمد عبد السلام إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم الهندي للنبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم وإلى أزواجه أمهات المؤمنين.

وقال عبد السلام في تدوينه له: "الإساءة للنبي محمد صلوات الله عليه وآله وإلى أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مدانة وغير مقبولة، وهي ترتد على أصحابها وتمثل إفلاسا أخلاقيا لهم، وإن مقام الأنبياء ورسالاتهم قضية واجبة الاحترام والتقديس من قبل كل الأمم والشعوب".

وكان المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد نشر تغريدة تحدث فيها عن زواج الرسول بعائشة وهي صغيرة السن.

وأعلن الحزب الحاكم في الهند، اليوم، تعليق عمل "كومار جيندال"، على خلفية تصريحاته المسيئة للنبي والإسلام.

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