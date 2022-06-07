الامام الخميني (رض) نذر جل حياته من اجل القضية الفلسطينية

و أكد علي فيصل في حوار خاص مع ارنا أن الامام الخميني (رض) افتتح سفارة لفلسطين بديلا عن سفارة اسرائيل وشكل فيلقا للقدس الذي قضى قائده الفريق الشهيد قاسم سليماني شهيدا من اجل فلسطين وشعوب المنطقة .

واضاف" اننا باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نقدر للجمهورية الاسلامية في ايران ودعمها الشعب الفلسطيني ومقاومته.

واكد ان القتل والاعتقال من سیاسات الکیان الصهیونی لتفرض مشروعها بدعم امريكي مباشر وبتغطية من المطبعين العرب لكن شعبنا ومقاومته رد بشكل حاسم على هذه المخططات .

و شكر علي فيصل الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقوفها الى جانب فلسطين.

انتهى** 1453