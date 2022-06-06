٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84778907
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الاحتلال يشن حملة مداهمات و اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات و اعتقالات واسعة بالضفة

طهران/ 6 حزیران/ یونیو/ ارنا- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في المنطقة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر "ياسر البدرساوي" أبو اسلام بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق نابلس شمال الضفة المحتلة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب "ريحان" من مخيم الأمعري في رام الله، والشبان قتادة "ناصر شوشة" و"محمد حمامرة" شقيق الشهــيد "قصي حمامرة" و"منتصر محمود شوشة" عقب اقتحام منازلهم في قرية "حوسان" في بيت لحم جنوب الضفة.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون، العدوان على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته وممتلكاته، إذ تنفذ حملات اعتقالات ومداهمات على منازلهم بشكل يومي، فيما ينفذ المستوطنون انتهاكات واسعة يهاجمون فيها منازل وقبور وممتلكات المواطنين.

المصدر: فلسطین الیوم

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