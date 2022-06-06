٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84778949
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الهیئة الإسلامية الفلسطینية:علینا أن نواجه عدونا بنفسه الطریقة الذي یستهدفنا

الهیئة الإسلامية الفلسطینية:علینا أن نواجه عدونا بنفسه الطریقة الذي یستهدفنا

طهران/ 6 حزیران/ یونیو/ ارنا- قال عضو الهیئة الإسلامية الفلسطینية "محمد فرید قدورة": علینا أن نواجه عدونا بنفسه الطریقة الذي یستهدفنا فیها بکافة الإمکانیات المتاحة العسکرية والأمنیة والإعلامية.

واضاف قدورة في تصريح لمراسل ارنا : هناك اعلام موجه یقوم علی التحریض المذهبي یقوم به عدونا امریكا وحلفاؤها ضد المقاومة وعلی رأسها ایران الداعم الاول للقضیة الفلسطینیة ومحور المقاومة في أنظار العالم، مؤكدا ان محور المقاومة أصبح اليوم أقوی في أی وقت مضی.

وتابع:نحن كشعب فلسطیني لا نراهن علی دول التخاذل والتطبیع والذین یرجون رضا العدو الصهیوني ویلهثون خلف السراب والضلال وخیانة القدس والشهداء، مشيرا الى اننا كوفد علمائي فلسطیني أتینا لنشارك في إحیاء ذكری رحیل الإمام الخمیني قدس سره، للسنة الـ 33 عاماً ونؤكد علی وحدة الصف والكلمة.

وتابع: نشكر الجمهورية الإسلامية الإیرانية قیادة وشعبا علی ما تقدمه للشعب الفلسطیني من دعم والامكانیات.

انتهی**3269

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