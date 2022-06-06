الهیئة الإسلامية الفلسطینية:علینا أن نواجه عدونا بنفسه الطریقة الذي یستهدفنا

واضاف قدورة في تصريح لمراسل ارنا : هناك اعلام موجه یقوم علی التحریض المذهبي یقوم به عدونا امریكا وحلفاؤها ضد المقاومة وعلی رأسها ایران الداعم الاول للقضیة الفلسطینیة ومحور المقاومة في أنظار العالم، مؤكدا ان محور المقاومة أصبح اليوم أقوی في أی وقت مضی.

وتابع:نحن كشعب فلسطیني لا نراهن علی دول التخاذل والتطبیع والذین یرجون رضا العدو الصهیوني ویلهثون خلف السراب والضلال وخیانة القدس والشهداء، مشيرا الى اننا كوفد علمائي فلسطیني أتینا لنشارك في إحیاء ذكری رحیل الإمام الخمیني قدس سره، للسنة الـ 33 عاماً ونؤكد علی وحدة الصف والكلمة.

وتابع: نشكر الجمهورية الإسلامية الإیرانية قیادة وشعبا علی ما تقدمه للشعب الفلسطیني من دعم والامكانیات.

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