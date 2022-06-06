٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84779667
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مساعد وزير الصحة الايراني:

مشاريع لزيادة اسرّة المستشفيات في ايران باكثر من 48 الفا خلال 4 اعوام  

مشاريع لزيادة اسرّة المستشفيات في ايران باكثر من 48 الفا خلال 4 اعوام  

ارومیه / 7 حزيران/ يونيو/ارنا- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهروز رحيمي عن مشاريع قيد التنفيذ لزيادة عدد اسرة المستشفيات في البلاد بمقدار 48 الفا و 500 سرير في غضون 4 اعوام.

وقال رحيمي في تصريح له الاثنين خلال زيارته التفقدية للمشاريع الانمائية لوزارة الصحة في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب ايران): هنالك في الوقت الحاضر 48 الفا و 500 سرير مستشفى قيد الاعداد في البلاد.

واضاف: ان انجاز هذه المشاريع مدرج في جدول الاعمال للاعوام الاربعة القادمة.

وتابع مساعد وزير الصحة: ان الاولوية في هذا الصدد هي للمناطق الاقل نموا والمناطق الحدودية والمدن ذات الامكانيات الادنى.

واوضح بان اولوية وزارة الصحة متابعة وتنفيذ المشاريع المنفذة بنسبة 70 بالماءة فما فوق واضاف: انه وفي سياق انهاء المشاريع غير المكتملة التي حققت نسبة كبيرة من الانجاز، تاتي مستشفيات اشنوية ونقدة ومهاباد في جنوب محافظة آذربيجان الغربية ضمن اولويات برامج الوزارة.     

انتهى ** 2342

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