مشاريع لزيادة اسرّة المستشفيات في ايران باكثر من 48 الفا خلال 4 اعوام  

وقال رحيمي في تصريح له الاثنين خلال زيارته التفقدية للمشاريع الانمائية لوزارة الصحة في محافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب ايران): هنالك في الوقت الحاضر 48 الفا و 500 سرير مستشفى قيد الاعداد في البلاد.

واضاف: ان انجاز هذه المشاريع مدرج في جدول الاعمال للاعوام الاربعة القادمة.

وتابع مساعد وزير الصحة: ان الاولوية في هذا الصدد هي للمناطق الاقل نموا والمناطق الحدودية والمدن ذات الامكانيات الادنى.

واوضح بان اولوية وزارة الصحة متابعة وتنفيذ المشاريع المنفذة بنسبة 70 بالماءة فما فوق واضاف: انه وفي سياق انهاء المشاريع غير المكتملة التي حققت نسبة كبيرة من الانجاز، تاتي مستشفيات اشنوية ونقدة ومهاباد في جنوب محافظة آذربيجان الغربية ضمن اولويات برامج الوزارة.

انتهى ** 2342