الاحتلال يقتحم عدة منازل في شمال شرقي القدس؛ مسلسل الاعتقالات مستمر في القدس المحتلة

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال اعتقلت امس الاثنين المقدسي بهاد حداد، وأبناءه فراس قاسم وقيس، من القدس القديمة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي السياق، اقتحمت مخابرات الاحتلال برفقة القوات الخاصة، اليوم، عدة منازل في قرية العيسوية شمال شرقي القدس، وفتشتها، واستدعت الشاب مجدي طه للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب أكرم سويدان في العيسوية، وفتشته، وعاثت فيه خرابًا، واستدعته للتحقيق أيضًا.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، اقتحمت طواقم من بلدية وشرطة الاحتلال بناية سكنية مهددة بالهدم في حي واد قدوم، وشرعت في أخذ قياساتها.

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