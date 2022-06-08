الأهلية لمقاومة التطبيع: تجريم رفع العلم الفسطيني أحد نتاجات التطبيع المخزي

وأضافت، في بيان لها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، أنه "على الرغم من هذه الوحشية، فإن هذا الكيان كان يعتمد سياسة اللعب على الوقت أحيانًا لخباثته، بيد أنه منذ إعلان تطبيع بعض حكام العرب الخونة معه ودعمهم له، بات يلعب بأوراقه مكشوفة دون أي اعتبار للرأي العام الدولي وحتى لحلفائه"، لافتة إلى آخر مخططاته "محاولته إلغاء رمزية العلم الفلسطيني"، عبر تصديق الكنيست على مشروع قانون يمنع رفعه في مؤسسات تمولها حكومته، ومن ضمنها الجامعات، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16.

ورأت الأهلية لمقاومة التطبيع أن "هذه الخطوة هي أحد نتاجات التطبيع بعد أن لمس هذا الكيان المؤقت مساندة من أصدقائه الجدد في قراراته التي تهدف إلى تعزيزه أكثر في مقابل محو القضية الفلسطينية"، مستنكرة إياها ومشيرة إلى أنها "تنبئ بما لا يحمد عقباه فيما لو تم التصديق على مشروع القانون بثلاث قراءات ليصبح نافذًا، كما حملت المسؤولية للمطبعين، وفي مقدمتهم نظام آل خليفة الذي يتمادى إلى أقصى درجة في تطبيعه مع هذا الكيان المؤقت".

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