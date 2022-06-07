وزیر الداخلیة العراقي: تلغى التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي

وقال الغانمي للصحفیین الیوم الثلاثاء بشأن إلغاء تأشیرات السفر للعراق: "الیوم قمنا بزیارة ودیة للجمهوریة الإسلامیة واجتمعنا مع وزیر الداخلیة الإیراني.

وأضاف وزیر الداخلیة العراقي: "ناقشنا في هذا الاجتماع موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر.

وأوضح: " أن تفشي وباء کورونا کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین وإلغاء التأشیرات للمسافرین جواً بین العراق و إیران".

وفي إشارة إلی تکلفة الرحلات الجوية قال: نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لزوار الاربعين.

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