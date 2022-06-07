٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٠٤ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84780282
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وزیر الداخلیة العراقي: تلغى التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي

وزیر الداخلیة العراقي: تلغى التأشیرات مع إيران بشكل تدريجي

طهران/ 7 حزیران/ یونیو/ ارنا- أعلن وزیر الداخلیة العراقي "عثمان الغانمي" عن إلغاء التأشیرات مع ايران بشكل تدريجي واضاف أنه يمكن الغاء التأشيرة لألفي زائر إیراني يوميا.

وقال الغانمي للصحفیین الیوم الثلاثاء بشأن إلغاء تأشیرات السفر للعراق: "الیوم قمنا بزیارة ودیة للجمهوریة الإسلامیة واجتمعنا مع وزیر الداخلیة الإیراني.

وأضاف وزیر الداخلیة العراقي: "ناقشنا في هذا الاجتماع موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر.

وأوضح: " أن تفشي وباء کورونا کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین وإلغاء التأشیرات للمسافرین جواً بین العراق و إیران".

وفي إشارة إلی تکلفة الرحلات الجوية قال: نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لزوار الاربعين.

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