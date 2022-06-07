وزير النفط يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا

وفي تصريحه خلال احتفالية "اليوم الوطني الروسي"، اعرب "اوجي" عن تقديره للدعوة التي تلقاها لحضور المراسم؛ منوها بالمشتركات الوفيرة الاقتصادية والثقافية التي تجمع بين الجارتين الاقليميتين ايران وروسيا.

واضاف، ان العلاقات الايرانية الروسية شهدت منحى تصاعديا في الوقت الحالي؛ متطلعا الى تعميق هذه الاواصر ومنوها بان وزارة النفط (الايرانية) ستواصل جهودها في المجالات الستراتيجية، كما تدعم التعاون مع سائر المنظمات والوزارات المعنية في كلا البلدين.

واعرب وزير النفط الايراني عن امله في اغتنام الفرص المتاحة بعد القمة التي جمعت بين رئيسي جمهورية ايران وروسيا (في موسكو) مضافا الى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي الاخيرة لطهران، من اجل الدفع بالجهود المشتركة لتطوير التعاون بين البلدين.

واوضح، ان حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا سجل ارتفاعا ملفتا بفضل هذه اللقاءات؛ مؤكدا على ان تعاون البلدين يساعد في نمو الاقتصاد لدى سائر دول المنطقة.

كما لفت وزير النفط الى تدشين مشروع التعاون المصرفي بين ايران وروسيا والصين؛ متطلعا بان يؤدي هذا الانجاز في المستقبل القريب الى نهاية استحواذ الدولار على الاسواق العالمية.

وخلص اوجي الى القول، بان ايران وروسيا لديهما من الطاقات التي تقلب معادلات القوة في العالم.

انتهى ** ح ع

