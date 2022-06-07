اجتماع طارئ للجنة الامن القومي النيابية حول اجتماع مجلس المحافظين الدولي

واوضح "عباس زادة مشكيني"، في تصريح له اليوم، ان هذا الاجتماع سينعقد غدا الاربعاء بمشاركة جميع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.

واضاف هذا المسؤول البرلماني، ان الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي النيابية، سيتناول اخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية في فيينا والقضايا ذات الصلة بالموقف الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وايضا محاولات الترويكا الاوروبية خلال اجتماع مجلس المحافظين حول ايران.

انتهى ** ح ع

