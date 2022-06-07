٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84780631
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مسؤول برلماني :

اجتماع طارئ للجنة الامن القومي النيابية حول اجتماع مجلس المحافظين الدولي

اجتماع طارئ للجنة الامن القومي النيابية حول اجتماع مجلس المحافظين الدولي

طهران / 7 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمد عباس زادة مشكيني"، بأن هذه اللجنة النيابية ستعقد اجتماعا طارئا حول الاجتماع الاخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومفاوضات فيينا.

واوضح "عباس زادة مشكيني"، في تصريح له اليوم، ان هذا الاجتماع سينعقد غدا الاربعاء بمشاركة جميع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين من وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.

واضاف هذا المسؤول البرلماني، ان الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي النيابية، سيتناول اخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية في فيينا والقضايا ذات الصلة بالموقف الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وايضا محاولات الترويكا الاوروبية خلال اجتماع مجلس المحافظين حول ايران.

انتهى ** ح ع 
 

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