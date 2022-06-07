امير عبداللهيان : ناقشت مع وزير داخلية العراق سبل توسيع العلاقات اكثر فاكثر

وكتب "امير عبداللهيان" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم، انه ناقش مع "الغانمي" ايضا سبل التعاون الايراني العراقي لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية ورفع القيود عن حركة تنقل رعايا البلدين عبر الحدود البرية المشتركة، ولاسيما خلال مراسم زيارة الاربعين الحسينية.

واضاف، كما تم التاكيد في هذا اللقاء على التعاون الثنائي لحماية الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب.

يذكر ان وزير الداخلية العراقي "عثمان الغانمي"، الذي وصل الى طهران اليوم الثلاثاء، عقد مباحثات مع نظيره الايراني "احمد وحيدي"؛ فضلا عن لقائه بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان.

انتهى ** ح ع

