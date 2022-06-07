٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84780661
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امير عبداللهيان : ناقشت مع وزير داخلية العراق سبل توسيع العلاقات اكثر فاكثر

امير عبداللهيان : ناقشت مع وزير داخلية العراق سبل توسيع العلاقات اكثر فاكثر

طهران / 7 حزيران / يونيو /ارنا – اعلن وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" عن لقائه بوزير الداخلية العراقي "عثمان الغانمي"، ومباحثات الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

وكتب "امير عبداللهيان" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم، انه ناقش مع "الغانمي" ايضا سبل التعاون الايراني العراقي لاحتواء ظاهرة العواصف الترابية ورفع القيود عن حركة تنقل رعايا البلدين عبر الحدود البرية المشتركة، ولاسيما خلال مراسم زيارة الاربعين الحسينية. 

واضاف، كما تم التاكيد في هذا اللقاء على التعاون الثنائي لحماية الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب.

امير عبداللهيان : ناقشت مع وزير داخلية العراق سبل توسيع العلاقات اكثر فاكثر

يذكر ان وزير الداخلية العراقي "عثمان الغانمي"، الذي وصل الى طهران اليوم الثلاثاء، عقد مباحثات مع نظيره الايراني "احمد وحيدي"؛ فضلا عن لقائه بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان.

انتهى ** ح ع 
 

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