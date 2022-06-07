وزير الطاقة : ايران مستعدة للتعاون في مجال التقنيات الحديثة مع طاجيكستان

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "محرابيان" مع وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين".

واشاد الجانبان في هذا اللقاء، بنجاح مؤتمر "العقد الدولي للعمل من أجل الماء" الذي انعقد لدورته الثانية في دوشنبة وحضر اعماله ممثلون عن 100 دولة بالعالم.

كما نوها بان التوافقات التي ابرمت خلال زيارة الرئيس الطاجيكي الاخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية، شكلت ركيزة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وزير الطاقة الايراني و وزير الخارجية الطاجيكي اكدا في لقائهما اليوم ايضا، على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل محركا للدفع بعجلة التعاون الثنائي نحو الامام.

يذكر ان وزير الطاقة "علي اكبر محرابيان" يتولى الرئاسة الايرانية للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية طاجيكستان.

انتهى ** ح ع

