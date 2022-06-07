٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84780760
T T
٠ Persons

سمات

وزير الطاقة : ايران مستعدة للتعاون في مجال التقنيات الحديثة مع طاجيكستان

وزير الطاقة : ايران مستعدة للتعاون في مجال التقنيات الحديثة مع طاجيكستان

طهران / 7 حزيران / يونيو / ارنا – اكد وزير الطاقة "علي اكبر محاربيان" على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون في مجال التقنيات الحديثة مع جمهورية طاجيكستان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "محرابيان" مع وزير الخارجية الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين". 

واشاد الجانبان في هذا اللقاء، بنجاح مؤتمر "العقد الدولي للعمل من أجل الماء" الذي انعقد لدورته الثانية في دوشنبة وحضر اعماله ممثلون عن 100 دولة بالعالم.

كما نوها بان التوافقات التي ابرمت خلال زيارة الرئيس الطاجيكي الاخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية، شكلت ركيزة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وزير الطاقة الايراني و وزير الخارجية الطاجيكي اكدا في لقائهما اليوم ايضا، على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص الذي يشكل محركا للدفع بعجلة التعاون الثنائي نحو الامام.

يذكر ان وزير الطاقة "علي اكبر محرابيان" يتولى الرئاسة الايرانية للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين الجمهورية الاسلامية وجمهورية طاجيكستان.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha