ايران تعلن استعدادها للتعاون مع طاجيكستان في مجال التكنولوجيا الحديثة

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني للجنة الاقتصادية الايرانية الطاجيكية المشتركة علي اكبر محرابيان في دوشنبة اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهرالدين.

وفي اللقاء اكد الجانبان على الانعقاد الناجح للمؤتمر الدولي للمياه من اجل التنمية المستديمة بمشاركة اكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وشددا على اعتبار التوافقات الحاصلة في زيارة الرئيس الطاجيكي الى طهران اساسا لتمية العلاقات التجارية بين البلدين.

كما اكد محرابيان ومهرالدين على ضرورة تفعيل القطاعات الايرانية الطاجيكية الخاصة كمحرك لتطوير العلاقات.

ووصف وزير الطاقة الايراني بالمهم مفهوم القرابة بين شعبي البلدين والذي جرى التاكيد عليه خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية للرئيس الطاجيكي، واكدا على الاستفادة المثلى في مختلف المجالات من طاقات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

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