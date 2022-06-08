طلب باكستاني لزيادة صادرات ايران من الكهرباء إلى ولاية بلوجستان

جاء ذلك خلال استقبال السفير الايراني لدى اسلام آباد محمد علي حسيني الثلاثاء في مقر السفارة الايرانية وزير التنمية والتخطيط الباكستاني احسن اقبال.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره محمد سرخابي نائب السفير الإيراني ، وسيد ظفر علي شاه نائب وزير التنمية والتخطيط الباكستاني ، وبعض المسؤولين بوزارة الطاقة والبحرية الباكستانية آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان ، والتعاون الاقتصادي ، وخاصة في مجال الطاقة ، وخطط التنمية الإقليمية ، بما في ذلك الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.

وشكر وزير التخطيط الباكستاني الجمهورية الإسلامية الايرانية على تعاونها في قطاع الطاقة ، لا سيما في مجال تصدير الكهرباء إلى مناطق ولاية بلوجستان الباكستانية ، وأكد التزام حكومة إسلام أباد بتعميق التعاون بين البلدين الجارين.

وقال وزير التنمية والتخطيط الباكستاني في اللقاء: نحاول توفير الكهرباء لولاية بلوجستان ، بما في ذلك سواحل مكران ، بمساعدة الدولة الجارة والشقيقة إيران.

وطلب الوزير الباكستاني زيادة صادرات الكهرباء الايراني الى ولاية بلوجستان بمقدار 100 ميغاواط فضلا عن الحجم المصدر في الوقت الحاضر البالغ 104 ميغاواط.

*ايران مستعدة لتوفير الكهرباء اللازم لباكستان

من جانبه اكد السفير الايراني على تنمية التعاون بين البلدين ، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتوفير الكهرباء اللازم لولاية بلوجستان الباكستانية.

وفي ضوء حاجة باكستان للكوادر المتخصصة في مجال التكنولوجيا فقد اقترح حسيني التعاون الثنائي في هذا المجال وفي اطار تاسيس واحة مشتركة للعلم والتكنولوجيا في الحدود المشتركة واعلن الاستعداد اللازم لتبادل الخبرات وتدريب الشباب في المجال التكنولوجي والتقنيات المعرفية، حيث رحب الجانب الباكستاني بهذا الاقتراح.

واشار السفير الايراني الى طاقات ايران في مجالات الطاقة والمواد الانشائية وبناء الطرق لاكمال المشاربع العمرانية خاصة مشروع "سيبك".

انتهى ** 2342