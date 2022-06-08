٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٣٠ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84780895
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حماس: يجب محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم

حماس: يجب محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم

طهران/8 حزيران/يونيو/ارنا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن معاناة الشعب الفلسطيني يشكل دعوة متجدّدة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ورحبت حماس بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من مجلس حقوق الإنسان الذي يرصد معاناة الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في تصريح صحفيّ، امس الثلاثاء: نرحب بهذا التقرير الذي رصد ووثّق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن التقرير يُشكّل إضافةً جديدة ومهمّة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.

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