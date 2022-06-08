البحرين/جمعية الوفاق ترصد أكثر من 160 انتهاكا حقوقيا في مايو الماضي

وأوضحت الوفاق في تقريرها الشهري أنها سجلت خلال الشهر الماضي انتشار مرض السل الرئوي في سجن جو المركزي، بعد تأكيد ثلاث إصابات بين معتقلي الرأي، إحداها إصابة المعتقل السابق "أحمد جابر رضي"، الذي أُفرج عنه على إثر التدهور الشديد في صحته بسبب هذا المرض.

وأضافت أنها وثقت "ثلاث" حالات اعتقال وهم "جعفر مرهون، صادق العصفور، فاضل خضير"، فيما بلغ عدد حالات الاستدعاء "عشر" حالات، وبلغت الأحكام التعسفية 9 أحكام بحق محكومين من ضمنهم "6" أطفال.

ولفتت الوفاق إلى أنه على صعيد الانتهاكات الفردية في السجون، تم توثيق "17" حالة انتهاك في سجني جو المركزي والحوض الجاف، شملت التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج.

وبشأن الانتهاكات الجماعية في سجن جو، أشارت إلى أنه تم تسجيل حالتين، تتعلقان بالحرمان من العلاج والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، كما تم توثيق احتجاجين فرديين في سجن الحوض الجاف، هي حالتي إضراب عن الطعام واحتجاجين جماعيين في الحوض الجاف وسجن جو.

ونوهت الوفاق بأن عدد الاحتجاجات والفعاليات السلمية بلغ "50" احتجاجًا في "15" منطقة أبرزها في السنابس والديه وجدحفص، كما تم رصد 122 مداهمة في 23 منطقة.

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