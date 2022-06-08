البنك العالمي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 بالمئة

وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض البنك العالمي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.9 في المائة معلنا إن الحرب في أوكرانيا والمشاكل الناجمة عن تفشي كورونا ادى الى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتراجع نسبة النمو وارتفاع مستوى التضخم في العالم.

ويتوقع البنك العالمي في تقريره الجديد تحقيق نمو بنسبة 2.9 بالمائة للاقتصاد العالمي هذا العام ، بينما كان يتوقع في تقريره الصادر في يناير/ كانون الثاني أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.1 بالمائة.

ووفقًا للتقرير، سيستمر تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا ، وتراجع الاستثمار وتعطيل التجارة في عامي 2023 و 2024.

إصلاح توقعات البنك العالمي لنمو الاقتصاد الإيراني في العام الجاري 2022

وتوقع التقرير زيادة لنمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7في عام 2022 فيما توقع في يناير الماضي ان الاقتصاد الايراني سيشهد نموا بنسبة 2.4 في المائة.

واعلن البنك العالمي في تقريره: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7٪ عام 2022 بسبب كبح جماح كورونا وارتفاع أسعار النفط.

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