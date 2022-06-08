حماس تستنكر تعيين ممثل الكيان الصهيوني في منصب أممي رفيع

وعدت حركة حماس في تصريح صحفي مساء امس الثلاثاء، تعيين ممثل الكيان الصهيوني المحتل، جلعاد أردان استفزازاً لمشاعر شعبنا ولمحبي السلام والعدل في العالم وإهانةً لقيم الحرية والعدل، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.

كما اعتبرت تعيين ممثل الاحتلال إهانة للمنظومة الدولية التي يقع على عاتقها إنهاء الاحتلال في فلسطين، ومحاسبة قادته على ما ارتكبوه من جرائم وإرهاب بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والدول الصديقة الداعمة لحرية الشعوب وحقّها في تقرير المصير، إلى العمل على تغيير هذا القرار المشين؛ حماية لحقوق الإنسان، وللحيلولة دون إفلات مجرمي الحرب من العقاب والمحاسبة أمام المحاكم الدولية.

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