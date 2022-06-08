قوى العدوان تواصل خرقها للهدنة الأممية وترتكب 103 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 57 عملية تحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء منطقة نجران.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أربع غارات للطيران الاستطلاعي على منطقة مريس بمحافظة الضالع، و40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخي كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة ملعاء بمحافظة مأرب.

وكما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ ومنبه ورازح بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في جبل تويلق والعمود بوادي جارة بجيزان، والصخرة بعسير.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 44 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

يذكر انه وعلى وقع استمرار خروقات تحالف العدوان جددت صنعاء التأكيد على أولوية الملف الإنساني لديها ومنحت الأمم المتحدة والعدو فرصة أخرى لتمهيد الهدنة ولدواع إنسانية .

والموافقة على التمديد جاءت بعد نقاش طويل مع الأمم المتحدة وجهات أخرى ورفع رسالة أممية إلى رئيس المجلس الإنساني، بحسب رئيس الوفد الوطني المفاوض "محمد عبد السلام"، الذي أوضح أن الموافقة جاءت لدواع إنسانية، على أن يتم استكمال ما تعثر خلال الشهرين الماضيين.

وبارك مجلس النواب اليمني في جلسته السبت الماضي 4 حزيران/يونيو، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي للشعب اليمني الاتفاق على تمديد الهدنة لفترة إضافية لمدة شهرين، مؤكدا ضرورة أن تشمل الهدنة رفع الحصار الكامل عن الموانئ اليمنية والمطارات والممرات بين المدن.

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