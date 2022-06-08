22 قتيلا وجريحا في حادث خروج قطار عن مساره في طبس

وقال رحيمي لمراسل ارنا إن 4 عربات للقطار من أصل 7 خرجت عن مسارها صباح اليوم الأربعاء، موضحا : بحسب التقرير الأولي لخدمات الطوارئ، أسفر الحادث عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 شخصا، مرجحا زيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الحادث.

ولفت الى أن وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر تتواجد حاليا في مكان الحادث.

وتابع: مازالت قوات الإغاثة تقوم بفحص العربات وتحديد الإصابات أو القتلى المحتملين.

واشار إلى إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سیاق ذاته، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الايراني مهدي ولي بور أن حادث قطار ركاب طبس - یزد آوقع في الساعة 5 و 35 دقيقة صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس.

وأشار إلى تم إرسال فرق الإغاثة من الهلال الأحمر فورا الى المكان.

هذا وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

وتقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.

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