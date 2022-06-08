ارتفاع حصیلة ضحايا حادث القطار في طبس إلی17 قتیلا

وقال: يتم إرسال معدات وطواقم طبية إلى موقع الحادث القريب من محافظة يزد وسط ايران.

واشار إلى إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سیاق ذاته، قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الايراني مهدي ولي بور أن حادث قطار ركاب طبس - یزد وقع في الساعة 5 و 35 دقيقة صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس.

یذکر إن قطار الرکاب من مشهد الی یزد كان يحمل على متنه 348 راكباً.

هذا وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

وتقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.

انتهی**3269