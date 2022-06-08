رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: للشعب الإيراني مكان في قلبي

والتقى مسؤولون من وزارة الرياضة والشباب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ،في قطر. وحضر اللقاء ،مدير عام وزارة الریاضة والشباب إسماعيل أحمدي ومساعد الشؤون الثقافية للوزارة سينا كلهر.

وأشار ممثلو وزارة الرياضة والشباب خلال اللقاء إلى الرغبة الكبيرة التي يبديها الکثیر من المتفرجين الإيرانيين في مرافقة منتخبهم الوطني لکرة القدم بالمونديال 2022 بقطر.

ودعا جياني إنفانتينو الی إعطاء المزيد من الحصص للمتفرجین الإيرانيين من خلال مراجعة آلية توزيع حصص الدول من تذاكر كأس العالم بقطر.

كما رحب رئيس الفيفا باقتراح الذي قدمته ايران قائلا أعد الشعب الإيراني بالمتابعة لزيادة عدد التذاكر المخصصة لهم في المونديال 2022 بقطر، لأن احب الشعب الایراني ولأبناء هذا البلد مكان في قلبي.

یذکر أنه توجه مسؤولون من وزارة الرياضة والشباب ، الی الدوحة لحضور اللجنة المشتركة بين إيران وقطر.

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