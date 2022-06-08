٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٤٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84781635
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الخارجية الاذربيجانية تعزي بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في شرق ايران

الخارجية الاذربيجانية تعزي بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في شرق ايران

طهران/ 8 حزیران/ یونیو/ ارنا- أصدرت خارجية جمهورية أذربيجان بیانا اعربت فيه عن تعازيها بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس في محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

وجاء في البيان جمهورية أذربيجان: ""إننا نأسف بشدة لحادث خروج القطار عن مساره في ايران ونقدم تعازينا لأسر ضحايا ونسأل الله أن يشفى المصابين بهذا الحادث".

ویفید اخر احصائیات حادث خروج قطار عن مساره في طبس بان الحادث أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 اخرین.
وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان لها ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

یذکر إن قطار الرکاب من مشهد الی یزد كان يحمل على متنه 348 راكباً.

تقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.

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