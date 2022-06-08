الخارجية الاذربيجانية تعزي بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في شرق ايران

وجاء في البيان جمهورية أذربيجان: ""إننا نأسف بشدة لحادث خروج القطار عن مساره في ايران ونقدم تعازينا لأسر ضحايا ونسأل الله أن يشفى المصابين بهذا الحادث".

ویفید اخر احصائیات حادث خروج قطار عن مساره في طبس بان الحادث أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 اخرین.

وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان لها ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

یذکر إن قطار الرکاب من مشهد الی یزد كان يحمل على متنه 348 راكباً.

تقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.

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