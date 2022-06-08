رئيسي يوعز بتسخير كافة الطاقات لاغاثة المصابين اثر حادث القطار 

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم اليوم، برئاسة اية الله رئيسي؛ حيث اطلع على اخر المستجدات والتقارير المتعلقة بحادث خروج القطار عن السكة وظروف المصابين فيه.

كما اعرب رئيس الجمهورية عن تعاطفه ومواساته مع اسر الضحايا وذويهم؛ سائلا الباري تعالى ان يمن عليهم بالصبر والاجر الجزيلين.

وفي سياق متصل، وجّه اية الله رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وعقب تبلغه بشأن حادث خروج قطار طبس عن السكة، وجه وزيري الداخلية والطرق بفتح تحقيق حول هذا الحادث المرير ومعاقبة الجهات المقصرة لضمان عدم تكراره.

وتعرض قطار نقل الركاب على طريق طبس –يزد فجر اليوم الاربعاء، الى حادث الخروج عن السكة الحديدية بعد ارتطامه بجهاز حفار آلي؛ مما اسفر عن سقوط 47 شخصا بين قتيل وجريح.

وبحسب ما ورد عن رئيس منظمة الطوارئ لمحافظة يزد، فقد ارتفع عدد القتلى في هذا الحادث المرير الى 21 شخصا لحد الان.

انتهى ** ح ع