رئيسي : التعاون بين الدول المستقلة سيحيد ضغوط سائر اللاعبين الدوليين

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية التي جرت اليوم الاربعاء بين "اية الله رئيسي" ورئيس جمهورية روسيا "فلاديمير بوتين".

ولفت رئيس الجمهورية الى اللقاء الذي جمعه بنظيره الروسي في موسكو العام الماضي؛ مؤكدا على ان هذا اللقاء اعقبه تقدم ملفت في مجال العلاقات ومتابعة الاتفاقات الثنائية وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وبالتالي ايجاد ارضيات مناسبة لتوسيع التعاون والتنسيق في شتى الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.

وفيما تطلع الى وقف الحرب داخل اوكرانيا باقرب وقت ممكن، دعا رئيسي الى تغليب الدبلوماسية لحل هذه الازمة؛ كما اكد على استعداد ايران لتسخير طاقاتها من اجل دعم الحل السياسي لوقف الحرب الراهنة في اوكرانيا.

وفي جانب اخر، تطرق رئيس الجمهورية الى الملف النووي الايراني؛ لافتا الى اقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكرر على سلمية نشاطات ايران النووية.

واضاف : نحن التزمنا بتعهداتنا في اطار الاتفاق النووي، وقد حان الوقت اليوم لتتخذ امريكا القرار (بهذا الشأن).

وعلى صعيد اخر، صرح رئيس الجمهورية ان ايران تسعى بغض النظر عن التطورات الدولية، الى تعميق وترسيخ علاقات شاملة مع سائر الدول المستقلة.

يتبع ...** ح ع

