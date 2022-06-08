رئيس وزراء الهند يامل بتنشيط العلاقات بين بلاده وايران

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، في نيودلهي اليوم الاربعاء، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي اشار الى محادثاته التي اجراها خلال الزيارة مع المسؤولين الهنود واكد على تناغم وتطابق وجهات النظر فيها، لافتا الى مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

من جانبه اشار رئيس وزراء الهند الى ذكرياته الطيبة خلال زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وحمّل الوزير امير عبداللهيان تحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وقال في ضوء الماضي التاريخي والحضاري للعلاقات بين البلدين: ان جائحة كورونا "كوفيد-19" ادت الى تباطؤ في العلاقات بين الهند وايران وان الامل معقود بتنشيط العلاقات في جميع المجالات بعد ازالة مشكلة الفيروس.

واشار نارندرا مودي الى الاتفاقيات القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون، معلنا استعداد بلاده لتنشيط التعاون خاصة في مجال المواصلات.

ورحب رئيس وزراء الهند بالدعوة الموجهة اليه من قبل الرئيس الايراني لزيارة طهران ، موجها بدوره الدعوة للرئيس آية الله رئيسي لزيارة الهند.

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