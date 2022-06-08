٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84782241
T T
٠ Persons

سمات

خطيب زادة: متبنو القرار المعادي لايران في مجلس الحكام مسؤولون عن تداعياته اللاحقة

خطيب زادة: متبنو القرار المعادي لايران في مجلس الحكام مسؤولون عن تداعياته اللاحقة

طهران / 9 حزيران/يونيو/ارنا- أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد خطيب زادة، أن متبني القرار المعادي لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤولون عن تداعياته اللاحقة مصرحا بان رد ايران حازم ومناسب.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له على تويتر الاربعاء تعليقا على المصادقة على مشروع القرار المعادي لايران والمقترح من قبل الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي وأميركا على مجلس حكام الوكالة الدولية: ان أميركا والدول الاوروبية الثلاث تسعى لجعل مآربها قصيرة الامد فوق مصداقية الوكالة الدولية، وذلك من خلال تبني قرار نابع من حسابات سيئة ومشاورات خاطئة ضد بلد له البرنامج النووي السلمي الاكثر شفافية في العالم.

واضاف: ان متبني هذا القرار هم مسؤولون مباشرة عن تداعياته اللاحقة. رد ايران حازم ومناسب.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha