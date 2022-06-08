٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84782243
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طهران ونيودلهي متفقتان في الراي حول ضرورة احترام الاديان الالهية والمقدسات الاسلامية

طهران ونيودلهي متفقتان في الراي حول ضرورة احترام الاديان الالهية والمقدسات الاسلامية

طهران / 9 حزيران/يونيو/ارنا- اعرب وزير الخارجبية الايراني حسين امير عبداللهيان عن سروره للتقدم في المحادثات الاستراتيجية للعلاقات الثنائية خلال اللقاءات مع المسؤولين الهنود.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع تويتر حول زيارته للهند ولقاءاته ومشاوراته الاستراتيجية مع كبار المسؤولين الهنود: انني اشعر بالسرور للقاءاتي مع رئيس الوزراء مودي ووزير الخارجية جايشنكار وسائر المسؤولين الهنود، للتقدم بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان طهران ونيودلهي متفقتان في الراي حول ضرورة احترام الاديان الالهية والمقدسات الاسلامية وتجنب التصريحات المثيرة للتفرقة.

وقال امیر عبداللهیان: ان ایران والهند عازمتان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى قمم اكثر رفعة.

انتهى ** 2342

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