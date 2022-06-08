وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع تويتر حول زيارته للهند ولقاءاته ومشاوراته الاستراتيجية مع كبار المسؤولين الهنود: انني اشعر بالسرور للقاءاتي مع رئيس الوزراء مودي ووزير الخارجية جايشنكار وسائر المسؤولين الهنود، للتقدم بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان طهران ونيودلهي متفقتان في الراي حول ضرورة احترام الاديان الالهية والمقدسات الاسلامية وتجنب التصريحات المثيرة للتفرقة.

وقال امیر عبداللهیان: ان ایران والهند عازمتان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى قمم اكثر رفعة.

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