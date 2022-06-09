الخارجية الباكستانية تعزي بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في شرق ايران

وبعث عاصم افتخار" امس الاربعاء برقية معزيا فيها بضحايا حادث خروج قطار عن مساره في شرق ايران.

وجاء في البرقیة "إننا نأسف بشدة لحادث خروج القطار عن مساره في ايران ونقدم تعازينا لأسر ضحايا ونسأل الله أن يشفى المصابين بهذا الحادث".

کما أصدروزير طرق السكك الحديدية الباكستاني "، اليوم الخمیس ، بيانا أعرب فيه عن تعازيه لأسر الضحایا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحی.

ویفید اخر احصائیات حادث خروج قطار عن مساره في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس بان الحادث أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 اخرین.

وأعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان لها ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

یذکر إن قطار الرکاب من مشهد الی یزد كان يحمل على متنه 348 راكباً.

وتقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.

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