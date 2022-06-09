وزيرة فلسطينية: نقص حاد في الأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي

جاء ذلك، في تصريحات الكيلة امس الاربعاء خلال ترؤوسها، اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، بحضور دبلوماسيين أوروبيين وممثلين عن مؤسسات دولية مانحة، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالقطاع الصحي، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الأمريكية، والبنك الدولي، بحسب بيان صدر عن مكتبها.

وأضافت أن "القطاع الصحي الفلسطيني يعاني كباقي القطاعات بشكل كبير نتيجة الحصار المالي الذي يسعى الاحتلال لفرضه، ونقص الدعم والمساعدات الدولية".

وأردفت الكيلة أن هذا النقص "يؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وأدى لنقص حاد في الأدوية".

ولفتت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يزيد في عنصريته وتضييقه على حركة الطواقم الطبية والمرضى، خاصة بين المدن وفي المناطق المسماة (ج)، ومن وإلى قطاع غزة وفي القدس".

ودعت الكيلة دول العالم والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى "لجم الممارسات الإسرائيلية، وتوفير بيئة صحية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتوفير العلاج اللازم لهم".

​​​​​​​وتعاني الحكومة الفلسطينية في السنوات الثلاثة الأخيرة من أزمة مالية خانقة، جراء خصم إسرائيل جزء من أموال الضرائب (المقاصة)، وانخفاض الدعم الخارجي.

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