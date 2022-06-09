وزير الداخلية العراقي يوافق على تسهيل زيارة العتبات المقدسة في العراق لاهالي المشهد المقدسة

والتقی "عثمان الغانمي" خلال زيارته مدينة المشهد المقدسة، سادن الروضة الرضوية اية الله احمد مروي.

وأشار احمد مروي خلال اللقاء إلى قواسم مشتركة حضارية وثقافية كثيرة بين شعبي إيران والعراق وقال: إن أعداء الإسلام يسعون وراء زرع الفتنة وبث الفرقة بين الشعبين وقد حاولوا دائمًا بمختلف المؤامرات إثارة العداوة والبغضاء بينهما بهدف ضرب وحدة المسلمين".

وقال ان المراقد المقدسة في العراق وإيران تلعب دوراً هاماً في وحدة هذين الشعبين مضيفا ببرکة وجود المراقد والأضرحة المقدسة للأئمة (ع ) في العراق وايران ، نشأت علاقة صداقة ومحبة ومودة واخوة بين شعبي البلدين.

من جانبه وافق وزير الداخلية العراقي على الاقتراح الذي قدمه احمد مروي لتسهيل الارضية لتشرف اهالي المشهد المقدسة بزيارة المراقد والاضرحة الدينية في العراق قائلا ان خدمة زوار الإمام الحسين (ع) خاصة اهالي المشهد المقدسة يعتبر شرف لي.

واضاف في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع الحكومة الإيرانية، وفرت الارضیة لتوجه الفين من الزوار الايرانيين الى العراق يوميًا عبر المعابر البرية بدون تأشيرات الدخول ومن أجل تكريم اهالي المشهد المقدسة، فإننا نختص حصة خاصة من 500 شخص لأهالي هذه المدينة لزيارة الاضرحة الدينية في العراق يوميًا.

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