٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٠٦ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84782887
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رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي

رئيس الوزراء الباكستاني: ندعم برنامج ايران النووي السلمي

طهران/9حزيران/يونيو/ارنا- اكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على اهمية علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة ترسيخ التعاون الثنائي بین البلچین في مختلف المجالات واضاف ان اسلام اباد تدعم برنامج ايران النووي السلمي.

ورحب شريف اليوم الخميس خلال استقباله سفير ايران لدى اسلام اباد محمد علي حسيني بتبادل وجهات النظر بين طهران واسلام اباد حيال الاوضاع التی تعیشها افغانستان ودعا المجتمع الدولى الى الاهتمام بظروف الشعب الافغاني المأساوية والمشاركة في معالجة الازمة الانسانية والاقتصادية التی یعانی منها.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر رئيس الوزراء الباكستاني في اسلام اباد حول المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية والعقبات التي تضعها الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في مسار التوصل الى الاتفاق.
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