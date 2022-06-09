مقتل قائد فرقة الاغتيالات بالموساد في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل

وافادت وکالة الميادين، ان قائد فرقة الاغتيالات في الموساد الصهيوني «ایلاک رون»، قُتل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف عدة سيارات على الطريق السريع الرئيس في مدينة أربيل، شمالي العراق.

كما ذكرت بعض المصادر الخبرية، عن وقوع هجوم بطائرة مسيّرة على القنصلية الامريكية في أربيل، فيما أفادت تقارير مكملة بأن هذا الهجوم استهدف عددا من المركبات.

وبحسب هذه التقارير التي أوردتها وسائل إعلام عراقية، فقد استهدف الهجوم بطائرة مسيرة انتحارية 3 مركبات، حيث أصابها بنجاح على الطريق السريع الرئيس بمدينة اربيل.

وبعد ساعات، أفادت بعض المصادر الخبرية بأن المركبات كانت تقل خلية تابعة لجهاز التجسس التابع للكيان الصهيوني، وهو كان الهدف الرئيس لهذه العمليات التي نفذتها الطائرة المسيرة.

وادعت صفحة "اينتل سكاي" على "تويتر"، والتي تنشط في مجال تحليل الاخطار الدولية ورصد الطلعات الجوية العالمية والاخبار الخاصة بمختلف الازمات، ادعت ان مسؤولا بالموساد قُتل في هذا الهجوم.

وزعمت صفحة "إينتل سكاي" في تغريدة أن "(إيلاك رون) قائد وحدة الاغتيالات في الموساد، اغتيل خلال غارة بطائرة بدون طيار في أربيل شمال العراق".

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول التقارير الاعلامية، بما في ذلك رد فعل المسؤولين الصهيونيين.

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