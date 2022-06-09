رئيس الطاقة الذرية الايرانية: الوكالة الذرية رهينة الصهاينة

وقال اسلامي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الخميس: انه خلال الاعوام العشرين الماضية كانت كل اساليبهم وسلوكياتهم وحربهم النفسية واجراءات الحظر التي فرضوها والقرارات التي اصدروها تصب في مسار هذه السياسة الا وهي وقف تقدم الجمهورية الاسلامية.

وحول مزاعم الكيان الصهيوني حول البرنامج النووي الايراني وتبعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الكيان قال: ما يدعو للاسف ان مؤسسة دولية يتم استغلالها من قبل كيان لاشرعي بما يثير التساؤل حول سمعتها ومصداقيتها.

واضاف اسلامي: نحن لا نقوم بعمليات مغامرة وقد اعلنا رسميا ما هو برنامجنا النووي ووفقا للنظام التاسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فان من مسؤوليتها مساعدة الدول على تطوير برامجها النووية.

وقال مساعد رئيس الجمهورية: ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة الصهاينة.

يتبع