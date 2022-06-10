١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84783333
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اوليانوف: قرار مجلس الحكام ضد ايران ينم عن حماقة

اوليانوف: قرار مجلس الحكام ضد ايران ينم عن حماقة

لندن / 10 حزيران/ يونيو/ارنا- انتقد رئيس الوفد الروسي لمفاوضات رفع الحظر في فيينا ميخائيل اوليانوف مجددا قرار الترويكا الاوروبية واميركا ضد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووصف القرار بانه ينم عن حماقة معتبرا ان الاطراف الغربية لا تملك تفهما مناسبا للوضع الراهن.

وكتب ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا في تغريدة له على موقع تويتر الخميس: الان انتبهتم الى مسالة انه لماذا صوتت روسيا ضد قرار الغرب الذي ينم عن حماقة حول ايران؟ للاسف ان نظراءنا الغربيين اثبتوا انهم لا يمتلكون تفهما مناسبا للوضع الذي نحن فيه.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا مع الولايات المتحدة قد قدمت يوم الاربعاء لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار على اساس مزاعم مفبركة من قبل الكيان الصهيوني حول الانشطة النووية الايرانية ، جرت المصادقة عليه بـ 30 صوتا ومعارضة روسيا والصين وامتناع باكستان والهند وليبيا عن التصويت.

وفي الرد على هذا القرار اوقفت ايران تعاونها خارج اطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي كانت تقوم بها من منطلق حسن النوايا.

ومساء الخميس اعلن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي ازالة 18 كاميرا للوكالة كانت عاملة خارج اطار اتفاق الضمانات في المنشآت النووية الايرانية.

وقبل المصادقة على القرار المذكور، قال اوليانوف ايضا: للاسف ان بعض اعضاء مجلس الحكام لا يدركون حساسية الظروف الراهنة ويمارسون الضغوط لتقديم مشروع قرار ليس في محله ضد ايران.

واضاف: ان مفاوضات فيينا لم تعلمهم بان الضغوط على طهران تؤدي الى تصعيد التوتر.

انتهى ** 2342

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