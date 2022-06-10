مرتزقة العدوان يستهدفون مواطن يمني في الضالع

طهران/ 9حزیران/ یونیو/ ارنا- قال الرئيس السوري بشار الأسد أنّ الجيش السوري تمکن من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية مؤکدا أن سوریا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.