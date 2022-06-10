١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84783351
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مرتزقة العدوان يستهدفون مواطن يمني في الضالع

مرتزقة العدوان يستهدفون مواطن يمني في الضالع

طهران /10 حزيران /يونيو /ارنا - أقدم مرتزقة العدوان السعودي ، أمس الخميس، على استهداف المواطنين في محافظة الضالع.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة استشهاد مواطن برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة الزيلة في مريس بمديرية قعطبة.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من اصابة أربعة أطفال ، إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان السعودي بمديرية الظاهر الحدودية بصعدة.

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