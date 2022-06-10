تفاصيل القبض علی عصابة سرقة صناديق الودائع البنكية بطهران

وقال العميد رحيمي، انه بجهود قوات الشرطة على مدار الساعة وبعد أقل من 48 ساعة من عملية السرقة، تم إلقاء القبض على أعضاء عصابة سرقة صناديق الودائع البنكية بطهران، موضحا أن بعضهم كانوا قد هربوا إلى خارج البلاد.

واكد إن معظم الأموال المسروقة تم استرجاعها.

وفي السياق، أعلن المدعي العام في طهران "علي صالحي"، عن اعتقال 13 شخصا من أعضاء عصابة سرقة صناديق الودائع البنكية في إحدى فروع مصرف ملي وقال: ان 10 من هؤلاء الأشخاص قبض عليهم في طهران وشمال البلاد وثلاثة آخرون اعتقلوا في دولة مجاورة.

وأضاف صالحي: كما تم استرجاع كميات كبيرة من المسروقات، موضحا: إنه تم الكشف على كميات كبيرة من المسروقات في مطار الإمام الخميني (ره) داخل سيارة مملوكة للعصابة، كما تم العثور على كميات كبيرة من المسروقات في طهران.

وقد تمكنت مجموعة من اللصوص الأسبوع الماضي من سرقة 200 صندوق ودائع في أحد فروع مصرف ملي بعدما نجحوا في اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة بالعاصمة الإيرانية طهران حيث استغلوا عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام في إيران.

وسرق اللصوص كاميرات المراقبة وأجهزة مراقبة أخرى من البنك.

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