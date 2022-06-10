١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84783522
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ضرغامي:السواحل الايرانية سوف تستقبل السفن السياحية قريبا

ضرغامي:السواحل الايرانية سوف تستقبل السفن السياحية قريبا

طهران/ 10 حزیران/ یونیو/ ارنا- قال وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة "عزت الله ضرغامي" أنه في القريب العاجل سوف تستقبل السواحل الايرانية السفن السياحية من مختلف الدول.

واکد ضرغامي لمراسل وكالة أنباء ارنا اليوم الجمعة؛ بعد تخصيص الدعم الحكومي لوقود السفن، اعلنت الدول الأخرى استعدادها للقيام بالرحلات البحرية السياحية إلی إيران، قائلا: سوف ترسو السفن السياحية في السواحل الايرانية قريبا.

وأضاف؛ بعد إعلان سياساتنا في إعطاء الأولوية للسياحة البحرية وبدء إجراءات خاصة لحل المشاكل الأساسية للبنية التحتية السياحية وهي بناء الأرصفة وإكمال الاستعدادات لرسو السفن السياحية الكبيرة (سفن كروز) ، فإن أول وأهم خطوة هو تزويد هذه السفن بالوقود.

وأضاف: أن تكلفة تزويد السفن بالوقود كبيرة بالنسبة للسياح، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على لائحة لتزويد السفن السياحية بوقود مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية لتطوير السياحة الوطنية. 

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